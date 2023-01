Sophie Desormière n’occupe plus, depuis le 31 décembre 2022, ses fonctions de présidente du directoire et de membre du directoire de Navya. L’entreprise, spécialiste des systèmes de mobilité autonome, avait annoncé sa démission la veille, sans fournir d’explications sur les raisons de son départ, à peine un an après son arrivée, le 5 janvier. Le directoire, composé de Pierre Guibert, directeur financier et VP exécutif opérations, et Olivier Le Cornec, directeur R&D et technologies, poursuivra ses missions et pilotera l’entreprise. Fin novembre, l’entreprise et ses partenaires beti, Macif, et Vinci construction, via sa filiale SVMS, avaient annoncé être lauréats de l’appel à projet mobilités routières automatisées, lancé dans le cadre du PIA 4, pour le projet "Rima", visant à "mettre à disposition du territoire rural Crest & Val de Drôme un réseau inclusif de mobilité automatisée".