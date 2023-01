"Pour arriver à créer 500 start-up deep tech par an, nous devons accélérer. C’est l’objectif du plan deeptech 2 qui mobilisera 500 M€", rappelle Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, dans une interview à AEF info jeudi 5 janvier 2023. "Aujourd’hui, notre écosystème de recherche et d’innovation est industrialisable. Mais du côté du capital et des investisseurs, nous n’avons pas encore le bon état d’esprit. Nous devons réussir à acculturer nos investisseurs à l’industrie", estime-t-il par ailleurs. Roland Lescure revient également sur France 2030, qui "met un accent inédit sur l’industrialisation des innovations" et rappelle l’importance de "mettre les moyens sur toute la chaîne de l’innovation, de la paillasse du laboratoire à l’usine". Enfin, il revient sur le CIR, "marque puissante" et s’interroge sur la possibilité "de mieux financer les industries vertes".