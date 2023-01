Claude d’Harcourt est nommé conseiller du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, par arrêté publié au Journal officiel, mardi 3 janvier 2023. Selon nos informations, il sera chargé des sujets liés à l’administration de l’État et aux cultes. Directeur général des étrangers en France pendant deux ans (lire sur AEF info), il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite en juillet 2022 (lire sur AEF info). Claude d’Harcourt a été DAP puis a dirigé des ARS avant de devenir préfet des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique en 2018. Mis en cause dans la mort de Steve Maia Caniço à Nantes en 2019 (lire sur AEF info), Claude d’Harcourt a obtenu l’annulation de sa mise en examen pour homicide involontaire en octobre dernier (lire sur AEF info), tandis que le parquet a sollicité le renvoi en correctionnelle de son directeur de cabinet et d’un commissaire.