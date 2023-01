Le ministre du logement a confirmé aux Acteurs du Logement insertion (lire sur AEF info) que les résidences sociales seront comprises dans le plan Logement d’abord n° 2, tout comme l’étaient les pensions de famille et l’IML dans la première version du plan, rapportent les dirigeants de l’Unafo, Arnaud de Broca, et de l’Unhaj, Marianne Auffret, après une réunion au ministère le 3 janvier. "Nous n’avons pas encore d’objectif chiffré, ni d’arbitrage sur le modèle économique des résidences", ajoute Arnaud de Broca, qui plaide pour la prise en compte des hausses de charges et l’augmentation de l’AGLS, "mais on ne part pas de rien" après les travaux menés dans le cadre de la feuille de route sur les résidences sociales (lire sur AEF info). Olivier Klein a également rendez-vous le 5 janvier avec deux grands acteurs de l’hébergement, la FAS et la FAP, pour préparer ce plan attendu pour cet hiver.