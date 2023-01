"On ressort déterminés à ne pas laisser passer une réforme qui va d’abord impacter les plus modestes", souligne Laurent Berger, premier reçu par la Première ministre Élisabeth Borne, qui rencontre mardi et mercredi les partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CFDT promet une nouvelle fois une "mobilisation des salariés" en cas de report de l’âge légal de départ en retraite. Et déplore n’avoir pas eu beaucoup de réponses sur d’autres points de la réforme, comme l’emploi des seniors, les carrières longues, la pénibilité et le minimum contributif.