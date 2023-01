Violences à la faculté de droit de Montpellier : l'ancien doyen et le professeur d'histoire renvoyés en correctionnelle

L’ancien doyen de la faculté de droit de Montpellier, Xavier Pétel, et Jean-Luc Coronel de Boissezon, professeur en histoire du droit, ainsi que cinq autres personnes sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour violences et complicité d’intrusion dans le cadre des violences intervenues en 2018 à l’encontre d’étudiants mobilisés contre la loi ORE (lire sur AEF), selon les informations Médiapart et Le D’Oc publiées le 8 octobre 2020. Une dizaine de sympathisants de la Ligue du Midi, groupuscule d’extrême-droite, avait violemment délogé les étudiants. Xavier Pétel a été démis de ses fonctions de doyen et fait l’objet, depuis 2019, d’une interdiction d’enseigner pendant cinq ans (lire sur AEF info). Révoqué, Jean-Luc Coronel de Boissezon, a rejoint l’Institut de sciences sociales économiques et politiques (Issep), créée par Marion Maréchal Le Pen, selon Médiacités.