La 56e édition du CES (Consumer Electronics Show) s’ouvre ce jeudi 5 janvier 2023 à Las Vegas. Plus de 200 start-up de la French Tech y présentent leurs innovations, notamment dans les secteurs de la green tech, des véhicules intelligents et autonomes, des smart cities et de l’intelligence artificielle, selon Business France. Cette année encore, une journée entière – le 6 janvier – est dédiée aux conférences autour de la ville intelligente.