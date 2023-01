Une vingtaine de directeurs généraux des services et de directeurs adjoints de grandes collectivités ont débuté en fin d’année une formation approfondie sur les enjeux de la transition écologique et sociale organisée par le CNFPT. "Toutes nos politiques publiques doivent être réinterrogées", affirme Véronique Balbo Bonneval, vice-présidente de l’association des anciens de l’Inet et co-conceptrice du programme. Pour répondre aux demandes des collectivités de moindre taille, l’établissement va proposer en avril une nouvelle formation destinée aux cadres de direction des communes et EPCI.