"Une recherche française au sommet." Des organismes de recherche français (le CEA, Ifpen et le CNRS) occupent les trois premières places du classement mondial des instituts de recherche en matière de nombre de brevets déposés sur l’hydrogène, révèle la nouvelle étude conjointe de l’OEB et de l’AIE, publiée mardi 10 janvier 2023. La France est le 2e pays en Europe qui innove le plus sur l’hydrogène (6 % de toutes les familles de brevets du secteur au niveau mondial), derrière l’Allemagne (11 %) et devant les Pays-Bas (3 %). Côté entreprise, Air Liquide figure au premier rang mondial.