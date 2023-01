"Qui aurait pu prédire […] la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?" : après trois décennies d’alertes du Giec, l’interrogation du président Emmanuel Macron formulée dans ses vœux à la Nation au soir du 31 décembre 2022, a provoqué l’indignation de la communauté scientifique (lire sur AEF info). Elle est aussi venue couronner une année au cours de laquelle le monde de la recherche s’est plus que jamais interrogé et mobilisé pour répondre aux enjeux de la crise climatique et de l’effondrement de la biodiversité. De la formation des élus aux actions de désobéissance civile en passant par les questionnements sur la prise en compte de l’empreinte écologique dans les travaux de recherche ou sur l’orientation des recherches elles-mêmes, AEF info revient sur les événements et les débats qui ont marqué la communauté scientifique en 2022.