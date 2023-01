"Nous tirons la sonnette d’alarme sur l’importance de la recherche académique en ingénierie, véritable angle mort de la politique française depuis longtemps", déclare Jean-Baptiste Avrillier, président de la commission "recherche et innovation" de la Cdefi, dans une interview à AEF info fin 2022. "Il suffit de regarder les classements internationaux dans lesquels les établissements français sont mal positionnés, voire absents." Par ailleurs, Jean-Baptiste Avrillier dit observer "une sorte de rouleau compresseur visant progressivement à sortir les écoles des UMR, a minima de leur gouvernance, avec l’effet dévastateur que cela pourrait engendrer". "Arrêtons de répéter que la recherche et l’innovation en France ne reposent que sur les universités et les organismes !", déplore-t-il, arguant que les écoles "jouent un rôle essentiel grâce aux liens qu’elles entretiennent avec les entreprises".