Mehdi Cherfi, secrétaire général adjoint et directeur des ressources humaines de l’académie de Créteil, a été nommé secrétaire général de l’académie de Créteil par arrêté du 30 décembre 2022. Il remplace Gérard Marin, nommé le 21 décembre chef du service de l’encadrement et adjoint au directeur de l’encadrement du MENJ et du MESR (lire sur AEF info). Voici le parcours de Mehdi Cherfi.