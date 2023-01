Soutien à la parentalité : la charte de bonnes pratiques est publiée

Un arrêté du 1er mars publié le 12 mars au Journal officiel décrit la charte nationale de soutien à la parentalité, "texte de référence" pour les services de soutien à la parentalité dans la conception de leurs actions et dans leurs pratiques professionnelles. Elle identifie ainsi huit principes directeurs applicables à ces actions : valoriser prioritairement les rôles, le projet et les compétences des parents ; s’adresser aux familles de tout profil ; accompagner les parents en intégrant l’ensemble du contexte de la vie familiale ; proposer un accompagnement dès avant l’arrivée de l’enfant et jusqu’à son entrée dans la vie adulte ; respecter les principes d’égalité entre les femmes et les hommes dans la parentalité ; permettre à chaque parent d’occuper sa place dans le développement de l’enfant ; proposer des interventions diverses ; garantir le profil des intervenants.