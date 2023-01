En 2023, le soutien à la recherche, à l’innovation et aux start-up en Nouvelle-Aquitaine s’établit, en hausse (+3,4 %) à 73,72 M€ - en crédits de paiement - au budget primitif régional voté mi-décembre 2022. Les autorisations de programme (56 M€), sont, en revanche, en baisse de 24,3 %. Les crédits régionaux R&I ciblent à 87 % établissements de recherche, technopoles et plateformes technologiques, le reste va aux start-up. Les nouveaux programmes scientifiques de grande ambition régionale bénéficient, pour leur lancement, de 2 M€ en AP (investissement) et 2 M€ en AE (fonctionnement).