Restructuration sur les sites de Toulouse, Lyon et Bourgogne Franche-Comté, crise énergétique, contrats d’objectifs, de moyens et de performance, troisièmes et dernière vague de l’AAP Excellences, réforme des retraites et des bourses… Tels sont quelques-uns des principaux dossiers politiques qui attendent les acteurs de l’enseignement supérieur en ce début 2023. AEF info fait le point dans trois dépêches, dont voici la première, pour le domaine "Enseignement supérieur". Les deux autres seront publiées sur nos fils d’information "Recherche et Innovation" et "Cursus et Insertion".