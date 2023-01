Le ministère du Logement adresse une sanction pécuniaire de 107 790 euros à l’ESH Plurial Novilia, intervenant en Champagne-Ardenne et en Île-de-France. La décision datée du 14 novembre, publiée au bulletin officiel du 31 décembre 2022 a été motivée par les conclusions du comité du contrôle et des suites de l’Ancols. Dans son rapport de contrôle portant sur l’année 2019, rendu en avril 2021, l’Ancols a relevé 26 attributions irrégulières liées à des dépassements de plafonds de ressources "allant de 17 % à 360 %". La sanction totale adressée à Plurial Novilia correspond à 18 mois de loyer pour les 10 cas de dépassement supérieurs à 100 % et à 9 mois de loyer pour 16 dépassements compris entre 10 et 100 %.