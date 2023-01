Organismes HLM à comptabilité privée. Le plan de comptes, les documents annuels et les états financiers applicables aux organismes HLM à comptabilité privée sont actualisés par arrêté, de même que les documents annuels et états financiers applicables aux SEM opérant dans le logement social. Le texte vise en particulier à intégrer l’activité d’organisme de foncier solidaire, à intégrer le suivi de l’affectation du résultat des organismes d’HLM et des SEM de logement relevant de la gestion...