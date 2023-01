Pouvoirs publics Macron et le climat, la surprise et la cécité volontaire (liberation.fr). En faisant mine de découvrir les "effets spectaculaires" de la crise climatique au détour d’une phrase dans ses vœux à la nation, le chef de l’État a raté une occasion de se taire. "Qui aurait pu prédire la crise climatique ?" : Macron accusé de "déconnexion" sur l’écologie (lemonde.fr). Des scientifiques et des membres de l’opposition reprochent au chef de l’État d’avoir prononcé une...