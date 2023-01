Depuis 2015 dans les organismes de recherche, la part des personnels ingénieurs et techniciens en CDD a diminué au profit des doctorants et des postdocs, pour atteindre respectivement 32 %, 31 % et 25 % des effectifs non permanents en 2020. Mais d’un organisme à l’autre, les dynamiques diffèrent. L’effectif des doctorants a en particulier augmenté de 30 % au CNRS et de 16 % à Inria, contre une hausse respective de 4 % et 5 % de leurs postdocs. La chute des personnels IT est quant à elle de 16 % au CNRS et de 25 % au CEA. Voici le détail par organisme, avec l’analyse des DRH du CNRS et d’Inrae.