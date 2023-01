Cette année, dans son top 10 des défis liés aux droits humains et aux entreprises attendus en 2023, l’IHRB (Institute for Human Rights and Business) s'adresse à plusieurs acteurs "influents" (investisseurs, avocats, consultants, agences de notation, journalistes, entreprises de la technologie, de l’immobilier, et de la publicité) afin de les convaincre d'intégrer davantage la diligence raisonnable dans leurs pratiques et services de conseil.