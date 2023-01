L’arrêté fixant le montant du tarif minimal de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à 23 euros pour l’année 2023 est publié au Journal officiel du 30 décembre, tout comme le décret du 30 décembre définissant les règles de calcul et de versement aux départements par la CNSA du concours destiné à compenser les surcoûts induits par l’application de ce tarif dans le cadre des plans d’aide financés par l’APA et la PCH pour l’année 2023. Il précise également les données que les départements doivent transmettre à la caisse. Ces deux textes avaient fait l’objet d’un avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) en novembre dernier (lire sur AEF info).