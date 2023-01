Pour "mesurer la qualité de l’alternance, les outils les plus mobilisés sont le taux d’insertion, de satisfaction ou de réussite aux examens", souligne le guide dédié aux modalités pédagogiques de l'alternance, publié en décembre 2022 par l'Observatoire de la métallurgie, qui précise que ces indicateurs ne permettent pas d’évaluer ses spécificités. "Et si la qualité de l’alternance, au final, pouvait être mesurée au travers de ses potentialités de professionnalisation ?", questionne le guide qui propose une définition et les conditions à réunir pour créer des modalités pédagogiques adaptées.