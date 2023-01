Deux décrets relatifs au bouclier tarifaire sur l’électricité dans les logements collectifs, l’un portant sur le second semestre 2022 et l’autre sur 2023, sont parus au Journal officiel du 31 décembre. L’évolution des formules de calcul, par rapport à celles contenues dans les projets de textes mis en consultation le mois dernier, laisse entrevoir une aide potentiellement plus importante que prévu, indique l’Unafo à AEF info ce lundi 2 janvier 2023.