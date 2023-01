Marqué par une ponction de 300 M€ dans la LFI 2023, le reclassement d’ALS en administration publique et les négociations sur la nouvelle convention quinquennale, le feuilleton Action logement est cette année encore dans le haut du classement de nos dépêches les plus lues en 2022. Vous avez également suivi de près cette année électorale. Boucliers tarifaires, loi 3DS, zonage, infographies... Retour sur les dix informations qui ont marqué le secteur cette année et restent, pour certaines, d'actualité en 2023.