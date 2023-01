Entre la revalorisation du point d’indice, les discussions autour de la réforme de la haute fonction publique, le développement des maisons France services et l’engagement de l’État dans la transition écologique, "l’année qui vient de s’écouler a été riche pour notre fonction publique", rappelle Stanislas Guerini. Le ministre de la Fonction publique a adressé le 1er janvier 2023 ses vœux aux agents publics et aux usagers du service public. Pour lui, "2023 sera l’année de nos services publics, l’année de nos agents publics". Les enjeux de cette nouvelle année restent importants en termes de protection des Français et des agents, de solidarité, "en particulier pour celles et ceux qui sont les plus fragiles et les plus éloignées du service public", et enfin de mobilisation de la société en matière d’écologie. Face à ces enjeux, il s’agit de "réarmer la puissance publique", explique-t-il.