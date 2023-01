Réforme de la formation des enseignants, entrée en master, évolutions du "bac-3/+3", passerelles entre formations, professionnalisation des cursus, hybridation… : d’importants chantiers attendent les acteurs de l’enseignement supérieur en 2023 dans le champ de la formation et de l’orientation. AEF info fait le point sur les enjeux en 2023 dans trois dépêches, avec ici celle du fil d’information "Cursus et Insertion". Deux autres dépêches sont publiées sur les fils "Enseignement supérieur" et "Recherche et Innovation".