Un décret n°2022-1749 du 30 décembre relatif au financement des services de prévention et de santé au travail interentreprises, paru le 31 décembre, détermine le coût moyen national du socle de services que doit proposer chaque SPSTI à ses entreprises adhérentes, comme le prévoit la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Il précise les principes de détermination et de calcul de ce coût moyen national arrêté chaque année et encadre l'amplitude au sein de laquelle le montant des cotisations des services doit demeurer. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2025.