La région Hauts-de-France prévoit de dépenser 377 M€ (en crédits de paiement) en 2023 pour l’emploi et la formation, soit 15 M€ de moins par rapport à l’an dernier. Ce budget s’inscrit dans la continuité des exercices précédents : il reste fortement marqué par le pacte régional d’investissement dans les compétences, qui a été prolongé pour un an. Le conseil régional réaffirme par ailleurs son soutien aux missions locales et aux Plie. Il annonce aussi le lancement d’un appel à projets pour créer des "tiers-lieux de formation" sur son territoire.