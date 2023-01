Par un arrêté du 27 décembre 2022 publié au Journal officiel du 31 décembre, Audrey Perocheau, directrice de la formation à Pôle emploi, est nommée conseillère chargée de la formation des demandeurs d’emploi dans les cabinets d’Olivier Dussopt ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion, et de sa ministre déléguée à l’Enseignement et la Formation professionnels, Carole Grandjean.