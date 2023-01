AEF info publie une sélection de nominations et promotions dans l'Ordre national de la Légion d’Honneur, prévues par des décrets du président de la République parus au Journal officiel du 1er janvier 2023 (lire sur AEF info), concernant les acteurs de l’emploi, de la formation, des RH et de la fonction publique. La promotion du 1er janvier 2023 distingue à parité 340 personnes œuvrant "au service de la nation" dans une grande variété de domaines d’activité, selon le principe d’universalité qui fonde la plus haute décoration française.