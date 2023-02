Signe du financement croissant par appels à projets, dans les six EPST et les six Epic, les personnels en CDD financés par d’autres ressources que la subvention pérenne de l’État ont augmenté de 9 % entre 2014 et 2020. Tous n’ont pas évolué de la même manière, parmi ces salariés sur ressources propres : si les personnels IT ont diminué de 8 %, les postdocs ont augmenté de 7 %, et les doctorants de 43 %. En parallèle, les non permanents sur subvention d’État ont quant à eux chuté de 33 %. Retrouvez le détail pour chacun des douze organismes.