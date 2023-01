La loi climat et résilience donnait jusqu’au 31 décembre 2022 aux principales filières industrielles françaises pour présenter leur feuille de route décarbonation. Ces documents doivent décliner les leviers envisagés par les industriels pour suivre la SNBC. Si les filières les plus émettrices ont joué le jeu, d’autres n’ont toujours pas publié le document. Du côté du gouvernement, ces feuilles de route semblent également être tombées dans l’oubli. Le focus est désormais sur les 50 sites les plus polluants de France et l'élaboration de contrats de transition écologique avec les industriels.