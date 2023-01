"Qui aurait pu prédire […] la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?" Prononcée par Emmanuel Macron à l’occasion de ses vœux aux Français le 31 décembre 2022, cette interrogation a depuis suscité sur Twitter une vague de réactions indignées de la part de nombreux chercheurs et auteurs du Giec. Notamment parce que le dernier rapport de l’instance, publié en février 2022 et consacré aux impacts, vulnérabilités et à l’adaptation au changement climatique, décrivait précisément les risques auxquels le pays et l’Europe sont confrontés.