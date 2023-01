En cette année 2022 marquée par les élections présidentielle et législative, les sujets politiques comme le détail des mesures du projet de loi de finances pour 2023 ou du projet de loi 3 DS mais aussi les nominations au sein du nouveau gouvernement et du cabinet de la Première ministre figurent parmi les dépêches les plus lues de la rubrique Urbanisme et aménagement. Tout comme les contenus liés à l'adaptation des territoires au changement climatique, au zéro artificialisation nette et à sa mise en oeuvre concrète, qui a mobilisé les acteurs du secteur et les journalistes d'AEF info.