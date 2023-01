Dans un courrier adressé à Sylvie Retailleau, le 20 décembre 2022, Philippe Liotard, président de la Conférence permanente des chargés de mission égalité et diversité, demande une rencontre avec la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche pour "aborder la question des financements pérennes" de la lutte contre les VSS. Financement par appel à projets, travail bénévole, manque de reconnaissance, épuisement… La CPED décrit un écosystème "fragile" et déplore un "décalage" entre "l’urgence" du sujet des VSS et les moyens attribués.