Voici une série de textes intéressant la ville intelligente et durable et publiés au Journal officiel entre le 24 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Ceux-ci ciblent notamment les aides à l’acquisition de véhicules peu polluants, la mise en œuvre des ZFE, le classement des réseaux de chaleur et de froid et les bénéficiaires du bouclier et de l’amortisseur sur l’électricité. Deux directeurs adjoints sont par ailleurs nommés au cabinet du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, à compter du 2 janvier 2023.