PLFSS 2022 : la pension d’invalidité sera désormais servie quand la retraite progressive est suspendue

Un amendement au PLFSS 2022 prévoit que la pension d’invalidité sera désormais servie lorsque la retraite progressive est suspendue. En effet, une pension d’invalidité ne peut se cumuler avec une retraite progressive. En cas de bénéfice de cette dernière, le service de la pension d’invalidité est suspendu. Or cette suspension étant liée au bénéfice de la retraite progressive, et non à son service, elle s’applique non seulement lorsque la retraite progressive est supprimée mais aussi lorsque le service de cette dernière est suspendu. Dans ce cas, l’assuré ne peut plus bénéficier d’aucune des deux prestations, ce qui peut le mettre dans des difficultés financières signalées par la Défenseure des droits. La nouvelle disposition s’appliquera aux pensions d’invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu’à celles en cours de service ou suspendues avant cette date.