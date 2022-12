Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant le logement : le projet Saint-Vincent-de-Paul remporte le trophée de la participation et de la concertation 2022 ; un projet d'urbanisme temporaire pour héberger des mineurs non accompagnés ; la Sifae et Est ensemble signent un partenariat pour lutter contre la dégradation du tissu pavillonnaire ; la SAC Habitat en région Sud-est mettra à disposition des logements pour les personnels de l'hôpital de La Ciotat ; le DAL dénonce une tentative d'expulsion sans jugement à Antony;...