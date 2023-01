Matthieu Lahaye, inspecteur général de l’Éducation, du Sport et de la Recherche de 2e classe, est nommé sous-directeur des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires au sein du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique à la Dgesco du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, au Journal officiel du 30 décembre 2022. Il succède à Christelle Gautherot, nommée Dasen écoles-collèges de Paris en octobre dernier (lire sur AEF info).