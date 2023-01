Les secrétaires généraux des ministères sociaux et économiques ont adressé fin novembre une instruction aux préfets et aux Dreets sur le déploiement du programme "services publics +". Elle a été publiée au BO du ministère du Travail le 30 décembre 2022. Lancé début 2021, ce dispositif vise à améliorer la relation usager-administration. La circulaire détaille le calendrier et les critères d’évaluation du programme par la DITP. Des référents devront être nommés dans chaque région.