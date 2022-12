MaPrimeRénov. Le décret n° 2022-1718 du 29 décembre 2022 modifie celui du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et précise les évolutions de MaPrimeRénov en 2023. Il prévoit la prolongation, au-delà du 31 décembre 2022, l’éligibilité des propriétaires bailleurs à la prime, de forfaits "assistance à maîtrise d’ouvrage" et "rénovation globale", ainsi que des bonus "sortie de passoire énergétique" et "bâtiment basse consommation"...