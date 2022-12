À compter du 1er janvier 2023, le montant annuel de la composante liée au grade du Ripec (le C1) progresse de 25 % par rapport à 2022. La prime passe en effet de 2 800 euros à 3 500 euros annuels, selon un arrêté publié au Journal officiel le 30 décembre 2022. Cette composante concerne l’ensemble des enseignants-chercheurs et des chercheurs. En revanche, le montant annuel des deux autres composantes ne change pas.Composante liée à l’exercice de certaines fonctions ou responsabilités particulières (C2) :- groupe 1 (responsabilités particulières ou missions temporaires) : 6 000 € maximum ;- groupe 2 (responsabilités supérieures) : 12 000 € maximum ;- groupe 3 (fonctions de direction) : 18 000 € maximum ;Prime individuelle "liée à la qualité des activités et de l’engagement professionnel des personnels concernés" (C3) : entre 3 500 € minimum et 12 000 € maximum par an.