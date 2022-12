Dgesco. Matthieu Lahaye, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche de 2e classe, est nommé sous-directeur des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires au sein du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique à la Dgesco du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à compter du 30 décembre 2022 pour une durée de trois ans avec une période probatoire de six mois. Jeunesse et vie associative. Thierry Peridy,...