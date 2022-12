Climat Climat : les catastrophes naturelles coûtent de plus en plus cher aux assurances (francetvinfo.fr). Après une année 2022 rythmée par les incendies et les pluies diluviennes, les assurances tirent la sonnette d’alarme. Tempête hivernale aux États-Unis : quel lien avec le réchauffement climatique ? (francetvinfo.fr). La spectaculaire tempête polaire qui a frappé une partie du pays ne remet pas en cause la tendance globale au réchauffement de l’atmosphère. Sécheresse :...