Le décret n° 2022-1714 relatif aux nouvelles aides de l’État à l’embauche d’alternants est publié au JO du 30 décembre 2022. Ce texte acte, à compter du 1er janvier 2023, la création d’une prime de 6 000 euros ouverte sans condition de niveau de qualification de la certification visée. Une aide unique est instaurée pour les employeurs d’apprentis dans les entreprises de moins de 250 salariés ainsi qu’une aide exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre 2023, pour tous les recrutements en contrat de professionnalisation et d’apprentis de moins de 30 ans dans les entreprises de 250 salariés et plus.