L'assurance maladie obligatoire finance une plus large part des dépenses de santé pour les patients en Affections longue durée (ALD). Selon une étude la Drees publiée en décembre 2022, le taux de prise en charge par l'Assurance maladie obligatoire (AMO) est ainsi de 94 % pour les 5 % qui consomment le plus, contre 56 % pour ceux qui ont des dépenses proches de la médiane. C'est à l’hôpital, chez les spécialistes (psychiatres en tête) ainsi que pour les prothèses dentaires et les audioprothèses que les restes à charge après AMO des plus gros consommants restent les plus élevés.