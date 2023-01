Redéfinir le rôle des organismes et des universités, généraliser des PUI pour mailler une plus grande partie du territoire, déployer France 2030 et les PEPR qui en découlent, aller vers une recherche plus verte : voici quelques-uns des principaux chantiers qui s'ouvrent pour les acteurs de la recherche et de l’innovation en ce début d'’année 2023. Retrouvez également les chantiers de l’enseignement supérieur et bientôt ceux spécifiques aux formations et à l’orientation sur "Cursus et Insertion".