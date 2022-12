Les Jeux Olympiques et Paralympiques se tiendront à Paris du 24 juillet au 8 septembre 2024. Pour permettre leur bon déroulement, un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 22 décembre 2022 prévoit plusieurs dérogations aux règles normales et certaines expérimentations. L’une d’entre elles permet au préfet d’autoriser les commerces situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux, ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, à ouvrir le dimanche entre le 1er juin 2024 et le 30 septembre 2024.