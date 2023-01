La criminalité environnementale progresse "de 5 à 7 % par an" (Oclaesp)

"Le droit de l’environnement ne parvient pas toujours à atteindre les objectifs visés et son effectivité est souvent remise en cause", relève l’Oclaesp qui a publié fin décembre un "état de la menace liée à la criminalité environnementale en 2022". Une criminalité qui profite des failles du système judiciaire pour progresser "de 5 à 7 % par an", dans des domaines tels que les trafics d’espèces protégées et les atteintes aux espaces naturels, "en raison du ratio bénéfices/risques jugé favorable", par les délinquants.