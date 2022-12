Une circulaire Acoss précise les modalités de calcul de la gratification des stagiaires en entreprise

Après un "questions/réponses", un dossier documentaire et un "simulateur de calcul de la gratification", l’ Acoss publie un nouvel outil à destination des organismes privés et publics qui accueillent des stagiaires. Une lettre-circulaire datée du 2 juillet 2015 vient préciser les modalités de calcul de la gratification et d’application de la franchise de cotisations et contributions sociales, en application notamment de la loi du 27 novembre 2014 relative à l’encadrement des stages. Cette loi prévoit notamment le versement obligatoire d’une gratification aux stagiaires dont la présence, continue ou discontinue, dans l’organisme d’accueil est d’au moins deux mois.